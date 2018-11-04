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Il mistero su Pjaca, Pioli: "Ha avuto un contrattempo". Ma che contrattempo? La versione dei fatti...

Il Corriere Fiorentino parla dei motivi che hanno spinto Pioli a non schierare titolare Marko Pjaca:“Doveva giocare lui – l’ammissione di Pioli – ma ha avuto un contrattempo e per questo ha giocato Mi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2018 11:05
Il mistero su Pjaca, Pioli: "Ha avuto un contrattempo". Ma che contrattempo? La versione dei fatti... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Rassegna Stampa
Pjaca
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Il Corriere Fiorentino parla dei motivi che hanno spinto Pioli a non schierare titolare Marko Pjaca:

“Doveva giocare lui – l’ammissione di Pioli – ma ha avuto un contrattempo e per questo ha giocato Mirallas”. Domanda: che contrattempo? “Un contrattempo – ha ribadito l’allenatore – fatevi bastare questo”. Un giallo, per intendersi. Una risposta è arrivata dalla società dopo diversi minuti di riflessione: “Un malessere intestinale alla vigilia”, la versione ufficiale. Resta il dubbio, perché non avrebbe dovuto dirlo subito Pioli? Come se un guaio allo stomaco fosse qualcosa da nascondere. Di certo c’è che il croato, entrato nel finale, non ha esaltato.

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