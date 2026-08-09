Il mister X per la fascia sinistra: un grande colpo di diversi milioni, un giocatore internazionale

La Fiorentina lavora per completare la rosa, e l'acquisto dell'esterno offensivo fa sognare

Una settimana calda. Che di più non si può. In questo caso il clima c’entra poco. Il riferimento è al mercato della Fiorentina, nei giorni che portano al debutto della squadra di Grosso in Coppa Italia. Ma da qui a venerdì sera di acqua sotto i ponti ne passerà parecchia perché Fabio Paratici e Roberto Goretti sono segnalati all’opera ancora su diversi fronti. Partiamo dagli innesti. In queste ore andrà in scena l’ennesimo confronto con il Sassuolo per l’operazione Thorstvedt, che dovrebbe comprendere anche un discorso su Fortini e forse su Fabbian. Tavolo ampio. Ai viola interessa il centrocampista norvegese, pietra angolare del centrocampo per Grosso che già lo immagina da mezzala destra. Contratto in scadenza nel 2027, stesso status di Fortini. Da qui l’idea di imbastire un affare che li comprenda tutti e due.

C’è fiducia da entrambe le parti. Poi la Fiorentina si concentrerà sul discorso centravanti. Piccoli e il Bologna si piacciono, la trattativa è partita da lontano ed è già piuttosto avanzata. La Fiorentina aspetta 18-20 milioni per poi dare l’assalto a Mateo Pellegrino. Un effetto domino che si dovrebbe innescare a stretto giro di posta, con il centravanti argentino già di fatto ’promesso’ alla Fiorentina. Che per lui è pronta a investire (tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) circa 30 milioni di euro.

Viola largamente in vantaggio sulla Juventus, che farebbe l’affare solo in prestito ma che comunque a questo punto dovrebbe sfoltire anche l’attacco. Insomma, la Fiorentina è nettamente in vantaggio. Il centravanti argentino - col quale i dirigenti viola hanno parlato già a giugno - arriverebbe per giocarsi il posto con Kean, in quella che potrebbe anche essere una staffetta in vista del prossimo anno, quando si tornerà verosimilmente a parlare di una possibile cessione di Moise. Intanto continua la caccia agli esterni.

In città cresce la curiosità per capire chi potrà completare l’attacco gigliato sulla corsia sinistra. Si è fatta strada l’idea di un super mister X, da prelevare a titolo definitivo e con un esborso di diversi milioni. Insomma, un profilo di livello internazionale che alimenti ancor di più l’entusiasmo dei tifosi della Fiorentina.

Di contro occhio anche alle uscite. Detto di Fortini, l’idea è quella di separarsi da Dodo. Per ora niente offerte e corsia destra intasata, ma se non ci saranno i presupposti per l’addio il brasiliano firmerà un rinnovo ponte di un anno per rimandare il discorso di un anno. E’ un patto sancito a inizio estate. Per questo la Fiorentina attente tutto sommato tranquilla. Il rischio di perdere il brasiliano a parametro zero è scongiurato, anche se (nell’interesse pure del calciatore) le parti preferirebbero separarsi subito. Ma serve almeno una decina di milioni e forse più. Lo scrive La Nazione