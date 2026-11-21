Allenatore Il mister a tutto tondo, Nazione: "Conte racconta che Lukaku è diventato completo grazie al lavoro di Vanoli"

Vanoli vorrebbe regalare altre gioie ai tifosi o gettare le basi per una grande Fiorentina. Secondo Antonio Conte, Vanoli è stato determinante all’Inter nella crescita di Lukaku

Paolo Vanoli non è uno che dimentica facilmente. E soprattutto non è uno che si lascia abbattere. Nell'intervista rilasciata a ‘Cronache di Spogliatoio', il tecnico viola ha raccontato molto più di una vicenda professionale: ha messo a nudo le ferite di un'estate vissuta male, la delusione per una mancata conferma e, insieme, la voglia di rimettersi in gioco. «Non sono tornato qua per dire: ho avuto ragione io». Una frase che racconta già parecchio del personaggio.

Vanoli a Firenze è tornato con un bagaglio diverso. Non soltanto quello di un allenatore che conosce l'ambiente, la pressione del Franchi e le aspettative di una piazza esigente, ma quello di un uomo che ha imparato a proprie spese quanto sia complicato costruire calcio quando intorno le certezze vengono meno. La salvezza della scorsa stagione, partendo da una situazione disperata, è stata un'impresa prima ancora che un risultato sportivo. Servivano carattere, chiarezza e decisioni anche impopolari. Qualità che Vanoli rivendica senza arroganza.

C'è poi un'altra dimensione, forse meno visibile ma fondamentale, del suo modo di allenare: il rapporto con i calciatori. Vanoli sa essere esigente, persino duro, ma conosce il valore della persona prima di quello del giocatore. Un allenatore che può diventare una sorta di ‘babbo' per i più giovani: una figura che accompagna, protegge, corregge, senza rinunciare a chiedere responsabilità. La sua esperienza nel settore giovanile della Nazionale, accanto a maestri come Arrigo Sacchi, gli ha insegnato a guardare oltre il talento immediato, a riconoscere le potenzialità e a lavorare sulla crescita. Non a caso, anche oggi insiste sulla disponibilità e sull'intelligenza dei suoi uomini.

La testimonianza di Antonio Conte, arrivata proprio nelle stesse ore, aggiunge un tassello importante al ritratto. Il tecnico salentino ha raccontato quanto Vanoli sia stato determinante all'Inter nella crescita dei campioni: «Lukaku è diventato Lukaku per questo», ha spiegato.

E allora quali sono gli obiettivi in viola? Nel breve periodo, consolidare il lavoro, dare identità alla squadra, ritrovare continuità e riportare entusiasmo. Nel medio termine, trasformare la Fiorentina in un gruppo competitivo, capace di valorizzare i giovani senza rinunciare ai risultati. Sul lungo periodo, invece, c'è un'ambizione più grande: costruire una squadra con fondamenta solide e una prospettiva europea.

Vanoli non promette scorciatoie. Parla di basi, di progetto, di tempo. «Vorrei regalare qualche altra gioia alla tifoseria, oppure mettere le basi per vedere una grande Fiorentina». Non è una dichiarazione di circostanza. È la fotografia di un allenatore che ha ancora qualcosa da dimostrare, ma soprattutto qualcosa da costruire. E che, dopo aver sofferto per aver lasciato Firenze, oggi vuole viverla davvero. Da allenatore, da uomo e, perché no, da uno di famiglia.

L'allenatore salentino ha spiegato come Paolo sia stato determinante nella crescita di Lukaku, diventato tale proprio per il suo contributo