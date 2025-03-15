Il Milan vince in rimonta contro il Como e supera la Fiorentina. Adesso la squadra viola è nona in classifica

Una brutta notizia per la Fiorentina che, con ancora la gara contro la Juventus da giocare, si ritrova al nono posto in classifica

Una vittoria cruciale. Il Milan allontana le critiche con un successo fondamentale: a confezionare il 2-1 al Como sono stati Reijnders e Pulisic, ma come al solito la squadra di Fabregas ha espresso un buon calcio. È mancato il Killer Instinct, a sorridere è la banda di Conceiçao.

Il Como ha impostato la gara su ritmi elevati, sin dai primi minuti la squadra di Fabregas ha messo in difficoltà i rossoneri. Una scena già vista in questa stagione, il Milan inizialmente si è adeguato: dopo appena 5 minuti Musah ha sprecato una buona occasione calciando a lato, immediata la risposta da parte di Nico Paz, lo spagnolo ha armato il mancino senza però trovare lo specchio della porta. Col passare dei minuti i lariani hanno preso maggior coraggio mettendo in difficoltà il Milan, la squadra di Conceiçao ha faticato a impostare il palleggio: da una disattenzione difensiva è arrivata l'altra occasione dello stesso Nico Paz, Maignan però è riuscito a respingere il pallonetto sfoderato dal talento di Fabregas.

Qualche istante più tardi è arrivata l'azione del vantaggio ospite, dopo un rapido palleggio Da Cunha ha trovato il tiro che ha sbloccato il risultato. Non solo, il Como ha rischiato di segnare anche il 2-0, ancora Maignan ha impedito a Kempf di raddoppiare. Fischi a San Siro al termine del primo tempo, prosegue la protesta da parte della tifoseria rossonera.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno faticato ad abbozzare una reazione, Da Cunha ha addirittura segnato il 2-0, poi annullato per una posizione irregolare. Il Milan si è aggrappato a quella rete non convalidata, tre minuti più tardi Pulisic ha sfruttato il pallone perfetto di Reijnders, l'americano con un diagonale chirurgico ha superato Butez. I lariani hanno faticato, a un quarto d'ora dalla fine lo stesso Reijnders ha sfruttato l'ottima imbucata di Abraham: palla sul primo palo e seconda vittoria consecutiva per i rossoneri. Lo scrive TMW