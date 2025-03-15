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Il Milan vince in rimonta contro il Como e supera la Fiorentina. Adesso la squadra viola è nona in classifica

Una brutta notizia per la Fiorentina che, con ancora la gara contro la Juventus da giocare, si ritrova al nono posto in classifica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2025 20:15
Il Milan vince in rimonta contro il Como e supera la Fiorentina. Adesso la squadra viola è nona in classifica -
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Una vittoria cruciale. Il Milan allontana le critiche con un successo fondamentale: a confezionare il 2-1 al Como sono stati Reijnders e Pulisic, ma come al solito la squadra di Fabregas ha espresso un buon calcio. È mancato il Killer Instinct, a sorridere è la banda di Conceiçao.

Il Como ha impostato la gara su ritmi elevati, sin dai primi minuti la squadra di Fabregas ha messo in difficoltà i rossoneri. Una scena già vista in questa stagione, il Milan inizialmente si è adeguato: dopo appena 5 minuti Musah ha sprecato una buona occasione calciando a lato, immediata la risposta da parte di Nico Paz, lo spagnolo ha armato il mancino senza però trovare lo specchio della porta. Col passare dei minuti i lariani hanno preso maggior coraggio mettendo in difficoltà il Milan, la squadra di Conceiçao ha faticato a impostare il palleggio: da una disattenzione difensiva è arrivata l'altra occasione dello stesso Nico Paz, Maignan però è riuscito a respingere il pallonetto sfoderato dal talento di Fabregas.

Qualche istante più tardi è arrivata l'azione del vantaggio ospite, dopo un rapido palleggio Da Cunha ha trovato il tiro che ha sbloccato il risultato. Non solo, il Como ha rischiato di segnare anche il 2-0, ancora Maignan ha impedito a Kempf di raddoppiare. Fischi a San Siro al termine del primo tempo, prosegue la protesta da parte della tifoseria rossonera.

Nel secondo tempo i padroni di casa hanno faticato ad abbozzare una reazione, Da Cunha ha addirittura segnato il 2-0, poi annullato per una posizione irregolare. Il Milan si è aggrappato a quella rete non convalidata, tre minuti più tardi Pulisic ha sfruttato il pallone perfetto di Reijnders, l'americano con un diagonale chirurgico ha superato Butez. I lariani hanno faticato, a un quarto d'ora dalla fine lo stesso Reijnders ha sfruttato l'ottima imbucata di Abraham: palla sul primo palo e seconda vittoria consecutiva per i rossoneri. Lo scrive TMW

Il Milan vince in rimonta contro il Como e supera la Fiorentina. Adesso la squadra viola è nona in classifica

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