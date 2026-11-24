Il miglior difensore della Fiorentina è un perno del Monza, mezza Premier League sulle tracce di Eddy Kouadio

Non stanno passando inosservati i progressi di Eddy Kouadio titolare del Monza di Juric in prestito dalla Fiorentina

Difficile salvare qualcuno e qualcosa della sconfitta rimediata ieri dalla Fiorentina al Brianteo. La squadra di Paolo Vanoli nell'ultima gara della dodicesima giornata ha fornito una delle peggiori prestazioni stagionali: apatica in attacco, troppo vulnerabile in difesa. Una prestazione ben al di sotto della sufficienza che in casa gigliata ha fatto scattare l'allarme rosso, che ha spinto il tecnico a lanciare un appello pubblico ai suoi calciatori: "Da giovedì andremo in ritiro. Bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, perché siamo la Fiorentina e non possiamo offrire queste prestazioni. Bisogna avere un pizzico di umiltà nella vita: siamo giovani e talentuosi, ma oggi devono capire che la fame, per quello che dobbiamo fare noi, è fondamentale".

Dall'altro lato ben altra prestazione quella fornita da Eddy Kouadio, classe 2006 di Prato cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e di proprietà della società gigliata. "Attento nelle letture preventive sul centro-destra della linea a tre, accompagna l'azione con personalità senza mai concedere la profondità agli esterni viola fino al momento della sostituzione", il giudizio alla sua prestazione. Voto finale 6.5 per un giocatore che sta vivendo un ottimo avvio di stagione, che a settembre è stato anche chiamato in Nazionale da Roberto Mancini e poi a novembre è entrato nel gruppo dell'Under 21 di Silvio Baldini.

Classe 2006, Kouadio che ha un contratto fino al 30 giugno 2030 con la Fiorentina in questo avvio di stagione sta attirando l'attenzione di tanti club soprattutto in Premier League. Dal Brentford al Bournemouth, passando per Brighton, Hull City e soprattutto Everton: diverse le società che stanno raccogliendo informazioni su un ragazzo che l'ultimo contratto con la società gigliata l'ha sottoscritto lo scorso febbraio. Ancora presto per capire quale sarà la valutazione estiva, anche per sapere quali saranno i piani della Fiorentina per il futuro. Di certo c'è che ieri, al Brianteo, il miglior difensore di proprietà della società gigliata aveva la maglia biancorossa, come riportato da TMW.