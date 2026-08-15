Il messaggio su Instagram di De Gea dopo la vittoria in Coppa Italia: "Inizio perfetto"

Il Capitano Viola commenta la prima vittoria della Fiorentina di Fabio Grosso

La Fiorentina ha inaugurato la nuova stagione con un convincente 4-1 contro il Benevento, risultato che ha permesso ai viola di conquistare il pass per il turno successivo di Coppa Italia. Tra i protagonisti della serata anche David De Gea, decisivo in un paio di occasioni quando i sanniti hanno provato a impensierire la retroguardia viola.



Il capitano Viola ha condiviso sui propri social alcuni scatti della sfida, accompagnandoli con un breve messaggio rivolto a tutto il popolo viola: “Inizio perfetto”