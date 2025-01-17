Il Messaggero Veneto riporta: "Inchiesta calcioscommesse, Okoye avrebbe scommesso sulla sua ammonizione"

Il portiere nigeriano dell'Udinese è al centro di un'indagine di calcioscommesse per un'anomalia registrata online

La procura di Udine ha aperto un'indagine contro il portiere dell'Udinese Maduka Okoye per calcioscommesse, infatti secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il giocatore avrebbe scommesso sulla sua ammonizione in occasione della gara contro la Lazio del marzo 2024. Infatti, la piattaforma online su cui il portiere avrebbe scommesso, ha registrato un'ingente somma di denaro su quel singolo episodio di gioco con un algoritmo creato appositamente per evidenziare le anomalie del caso. Gli inquirenti stanno controllando il telefono del giocatore e hanno preso tutta la documentazione necessaria per studiare il caso a dovere. Il giocatore è venuto a conoscenza a dicembre dell'indagine su di lui e i suoi legali hanno dichiarato il fatto come insussistente.

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