Il Messaggero rivela: "Il Pescara pensa a Balbo per rinforzare la fascia sinistra"

Secondo il noto quotidiano, il terzino venezuelano è finito nel mirino del club abruzzese

Prosegue il mercato della Fiorentina, anche sul fronte delle uscite. Dopo l'operazione che ha portato in viola il classe 2010 Amenta, il Pescara avrebbe messo gli occhi su Luis Balbo, terzino sinistro venezuelano classe 2006. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il club abruzzese è alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina dopo la retrocessione in Serie C e avrebbe individuato nel giovane viola il profilo giusto per rafforzare il reparto.