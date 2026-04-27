Il Messaggero rivela: "Gasperini ha chiesto Dodò alla Roma, ha un contratto che scade nel 2027"

Secondo Il Messaggero la Fiorentina potrebbe salutare Dodò a fine stagione visto che è chiesto dalla Roma su indicazione di Gasperini

n vista di una sessione estiva che si preannuncia come una vera e propria rifondazione, Gian Piero Gasperini ha iniziato a dettare le priorità per la sua Roma. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’allenatore di Grugliasco ha richiesto esplicitamente un restyling profondo delle corsie esterne, individuando in Dodo della Fiorentina il profilo ideale per il suo sistema di gioco. Il tecnico apprezza particolarmente le doti atletiche e la spinta costante del brasiliano classe ’98, ritenendolo il tassello perfetto per garantire quella qualità e quell’intensità necessarie sulle fasce.

Il difensore viola, attualmente legato al club toscano da un contratto con scadenza al 30 giugno 2027, rappresenta un obiettivo concreto per una società che intende accontentare le richieste del proprio allenatore per colmare il gap con le dirette concorrenti. Sebbene l’attacco rimanga un reparto da ricostruire quasi integralmente, Gasperini considera l’innesto di uno o due esterni di ruolo come la base imprescindibile per dare equilibrio e pericolosità alla sua manovra offensiva. Lo riporta Soloroma.It