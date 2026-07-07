Il Messaggero: "Comuzzo strizza l'occhio alla Lazio. Gattuso spera di allenare il difensore e Piccoli"

Possibili sviluppi su una doppia trattativa in uscita tra Lazio e Fiorentina

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il mercato della Fiorentina potrebbe entrare nel vivo anche sul fronte delle uscite. L'arrivo dei nuovi innesti Viery e Dragusin, infatti, avrebbe modificato gli equilibri della rosa a disposizione del club viola, aprendo alla possibilità di una cessione di Pietro Comuzzo.

Il giovane difensore, potrebbe lasciare Firenze con la formula del prestito per trovare maggiore continuità e la Lazio è a caccia di rinforzi difensivi dopo le partenze di Romagnoli e Gila che ha un accordo con il Milan. Una soluzione che incontra il gradimento del calciatore che accetterebbe di andare a giocare a Roma nella difesa di Gennaro Gattuso.

Il direttore sportivo viola Fabio Paratici sarebbe orientato ad aprire alla cessione in prestito del centrale difensivo. Non solo Comuzzo: anche l'attaccante Roberto Piccoli potrebbe lasciare temporaneamente la Fiorentina nelle prossime settimane. L'obiettivo del club sarebbe quello di valorizzare entrambi i calciatori attraverso un'esperienza da protagonisti, così da ritrovarli più maturi e pronti in vista del futuro.

La Lazio osserva con attenzione l'evolversi della situazione e potrebbe presto intensificare i contatti con la Fiorentina per capire margini e condizioni dell'operazione.