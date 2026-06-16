Il Mattino: "L'Avellino sogna il doppio colpo dalla Fiorentina, si punta ai prestiti di Kouadio e Martinelli"

Il DS Aiello ci crede, ma per i 2006 sembra già tutto scritto: sul difensore c'è il Modena di Galloppa, il portiere dà priorità alla Sampdoria

Secondo Il Mattino, l'Avellino, nella figura del DS Mario Aiello, è interessata a due baby talenti della Fiorentina: la squadra campana infatti vorrebbe arrivare a ottenere i prestiti dei classe 2006 Tommaso Martinelli (portiere) ed Eddy Kouadio (difensore).

Scenari possibili ma difficilmente realizzabili allo stato attuale delle cose: il portiere arriva da un'ottima seconda parte di stagione con la Sampdoria, è corteggiato da parecchi club di Serie B e, in caso di partenza, ha dato la priorità per un ritorno in blucerchiato.

Sul difensore invece, è forte il pressing del Modena: lo vuole Galloppa, con cui ha appena vinto il campionato Primavera.