Il Marocco di Amrabat non si ferma più. La Fiorentina celebra il suo centrocampista: "Sofyan nella storia!"
Continua l'avventura del Marocco in Qatar, eliminato anche il Portogallo grazie al gol di En-Nesyri. Un'autentica impresa storia: la Nazionale marocchina è la prima squadra africana ad accedere alle s...
A cura di Redazione Labaroviola
10 dicembre 2022 18:38
Continua l'avventura del Marocco in Qatar, eliminato anche il Portogallo grazie al gol di En-Nesyri. Un'autentica impresa storia: la Nazionale marocchina è la prima squadra africana ad accedere alle semifinali di una Coppa del Mondo. Anche la Fiorentina celebra la storica vittoria di Sofyan Amrabat e compagni: "Amrabat nella storia!".
AMRABAT MONUMENTALE ANCHE CONTRO IL PORTOGALLO. IL MAROCCO È IN SEMIFINALE DEL MONDIALE
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