Il Marocco cala il poker ed elimina gli USA dalle Olimpiadi. Ora il futuro di Tessmann?

Una gara senza storia quella tra Marocco e USA. La Nazionale marocchina ha travolto la selezione americana con un netto 4-0. Il Marocco è passata in vantaggio al 29' con il rigore trasformata da Rahim...

Una gara senza storia quella tra Marocco e USA. La Nazionale marocchina ha travolto la selezione americana con un netto 4-0. Il Marocco è passata in vantaggio al 29' con il rigore trasformata da Rahimi dopo l'ingenuità difensiva di Harriel. Nella ripresa gli USA entrano con un piglio diverso, ma al 63' arriva il raddoppio marocchino con la rete di Akhomach e sette minuti più tardi, al 70', è arrivato il 3-0 firmato da Hakimi per il definitivo ko. In pieno recupero, al 91', è arrivato anche il 4-0 firmato da Maouhoub. Termina qui l'avventura degli USA del capitano e uomo mercato, Tanner Tessmann. Adesso è il momento di sciogliere il nodo legato al suo futuro.

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