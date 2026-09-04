Il lavoro di Paratici nei numeri: 5º squadra più giovane in A, stipendi abbattuti e tanto valore creato

Il valore di mercato della Fiorentina è di 322 milioni, a Giugno era di 228

Si è concluso il calciomercato della Fiorentina, un mercato di rivoluzione che ha modificato fortemente la rosa viola. Cambiato anche il paradigma e la filosofia della Fiorentina sul mercato, abbattuto il costo del monte ingaggi, rosa ringiovanita grazie alla ricerca di profili di valore tecnico ma con un’alta futuribilità.



Per capire meglio questo lavoro è utile anche guardare i dati della rosa. Il Valore di mercato della Fiorentina di oggi secondo Transfermarkt è di 322 milioni di euro, un bel incremento dal fine della scorsa stagione quando lo stesso dato era di 228 milioni di euro. Un incremento del 41% rispetto al 15 giugno scorso quantificabile in 94 milioni di euro.



Solo Como e Juventus sono cresciute di più, mentre in percentuale solo il Torino ha fatto poco meglio crescendo del 43%. In tutto questo la Fiorentina oggi si piazza al 8º posto in Serie A per valore della rosa, lo scorso anno finì la stagione al 9º posto con un divario dal 7º di 160 milioni oggi ridotto a poco più di 100.Insomma un bel salto in avanti considerando anche che Paratici ha costruito una rosa tutto sommato giovane e che quindi più facilmente rispetto ad una squadra anziana tende ad aumentare il proprio valore di mercato. I viola fin qui hanno un’età media per partita di 24,5 anni e sono la 5º squadra più giovane del campionato, lo scorso anno l’età media era di 26 anni e chiusero come l’8º squadra più vecchia. In tutto questo Paratici ha abbattuto il monte ingaggi, che secondo repubblica è sceso del 25% passando da 100 milioni a 75. Dunque in un’estate sola con l’aiuto della società Paratici ha: alzato il valore della rosa, ringiovanito la squadra è abbassato in modo netto il monte ingaggi. Adesso si aspetta il campo, ma la Fiorentina sembra avere dopo tanti anni un’identità e una filosofia chiara sotto tutti gli aspetti