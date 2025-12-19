19 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:19

Il KO della Fiorentina pesa sul Ranking Uefa: Italia quinta e quinto posto per la Champions in bilico

19 Dicembre · 11:21

Aggiornamento: 19 Dicembre 2025 · 11:23

La crisi della Fiorentina si riflette anche sul Ranking Uefa, un fattore chiave nella corsa al quinto posto in Champions League riservato alle prime due nazioni classificate. La sconfitta di ieri contro il Losanna ha infatti contribuito al sorpasso ai danni dell’Italia, che è scivolata al quinto posto, addirittura alle spalle di Cipro: 11.406 i punti dei ciprioti contro gli 11.250 totalizzati dai club italiani.

In testa alla classifica c’è a sorpresa la Polonia, seguita dall’Inghilterra. La stagione europea è ancora lunga, ma il percorso per recuperare terreno si fa decisamente complicato. Una situazione che penalizza in particolare la Roma, che allo stato attuale sarebbe costretta a chiudere il campionato tra le prime quattro per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League.

