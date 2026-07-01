Il Gremio saluta Viery e scrive: "Il club mantiene una percentuale sulla futura rivendita"

Viery è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina

Dopo aver superato le visite mediche Viery entra ufficialmente a far parte della rosa viola a disposizione di Fabio Grosso. Di seguito il comunicato del Gremio:

"Il Grêmio Foot-Ball Porto Alegrenne comunica di aver finalizzato tutte le procedure per il trasferimento del difensore Viery all'ACF Fiorentina. Il club manterrà una percentuale su un'eventuale futura cessione del giocatore ventunenne. Il Club ringrazia un altro atleta cresciuto nel suo settore giovanile per la professionalità e la dedizione dimostrate, e gli augura buona fortuna e successo per il prosieguo della sua carriera".