Il grande Bologna non riesce a vincere se gioca ogni 3 giorni. Il Cagliari lo batte facilmente, è 2-1

Il Cagliari torna a gioire dinanzi ai propri tifosi e per la prima volta in questo campionato supera una big. Riacciuffato e rimontato per 2-1 il Bologna nel 20° turno di Serie A grazie alla rete di Petagna nel primo tempo e all’autogol di Calafiori nella ripresa, dopo il provvisorio vantaggio ospite con OrsoliniI due gol segnati sono stati anche le uniche vere emozioni di questi primi 45 minuti di gioco. Al 24′ arriva il vantaggio del Bologna, ci pensa Orsolini. Lancio di Posch per lo scatto dell’ala dei felsinei che vince il duello di fisico con Augello, controlla quasi sulla linea di fondo e conclude con un pallonetto mancino quasi da posizione impossibile. Pallone tra palo e Scuffet e 0-1, nonostante le polemiche del Cagliari per un presunto fallo sul laterale di casa. Alla prima vera occasione ecco però il pareggio dei sardi. Invito dalle retrovie di Dossena per lo scatto in profondità di Petagna, che va via di fisico a Calafiori e salta Skorupski prima di depositare in rete il gol dell’1-1 al 31′.

Nella ripresa la formazione di mister Ranieri realizza l’impresa, ribaltando completamente il risultato grazie a un autogol di Calafiori al 70′. Da azione di corner arriva il vantaggio in rimonta dei rossoblù di casa: grande giocata in area di rigore da parte di Wieteska, che mette in mezzo per Petagna che non ci arriva ma Calafiori con il ginocchio devia nella propria porta per il 2-1 a favore dei sardi. Una doccia gelata per Thiago Motta, che resta sotto la Lazio al sesto posto in classifica con 32 punti. Il Cagliari si tira fuori invece dalla zona rossa, superando Udinese e Verona in sedicesima posizione con 18 lunghezze.