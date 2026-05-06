Il Genoa vuole blindare De Rossi col rinnovo del contratto. Anche la Fiorentina tra i club interessati a DDR

La salvezza ha fatto scattare il rinnovo automatico per De Rossi al Genoa che ha catturato l'interesse di Bologna, Fiorentina, Como e Torino

La permanenza in Serie A conquistata con tre turni d’anticipo ha chiarito in modo deciso anche il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. La sconfitta della Cremonese contro la Lazio ha infatti garantito ai rossoblù la salvezza matematica, facendo scattare automaticamente il rinnovo del contratto del tecnico.

Arrivato a novembre in una situazione complicata, con la squadra ultima in classifica, De Rossi ha ribaltato l’andamento della stagione. In pochi mesi è riuscito a dare solidità e identità al gruppo, portandolo a una salvezza senza affanni grazie a un rendimento che, dati alla mano, è vicino a quello delle squadre in lotta per un posto in Conference League.

Il lavoro svolto non è passato inosservato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, diversi club si sono interessati all’allenatore: il Bologna lo monitora in caso di addio di Vincenzo Italiano, mentre il Como lo considera come possibile sostituto di Cesc Fàbregas. Anche Torino e Fiorentina hanno espresso apprezzamento.

Per questo il Genoa vuole muoversi in anticipo e starebbe già lavorando a un nuovo accordo fino al 2028. L’obiettivo è duplice: dare continuità al progetto tecnico e rimuovere la clausola attualmente presente nel contratto dell’allenatore.