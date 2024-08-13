Il Genoa sta chiudendo per Fabio Silva, adesso Gudmundsson può andare alla Fiorentina

Il Genoa ha scelto Fabio Silva per l'attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, il calciatore di proprietà del Wolverhampton è il profilo che la dirigenza rossoblù ha individuato per rinforzare il repar...

Il Genoa ha scelto Fabio Silva per l'attacco. Secondo quanto raccolto da TMW, il calciatore di proprietà del Wolverhampton è il profilo che la dirigenza rossoblù ha individuato per rinforzare il reparto offensivo, l'operazione è in dirittura d'arrivo e domani potrebbe chiudersi. L'eventuale acquisto del portoghese non escluderebbe quello di Anton Matkovic dell'Osijek, 5 gol in 18 partite nel campionato croato l'anno scorso.

Questo arrivo permetterà al Grifone di liberare Albert Gudmundsson, per il quale la società ligure ha già accettato l'offerta della Fiorentina di prestito oneroso a 7 milioni di euro e obbligo di riscatto a 18. Ore davvero decisive. Fabio Silva nel 2023 - 2024 ha vestito le maglie del Wolverhampton e dei Rangers: con gli inglesi ha preso parte a 8 partite di Premier League e 2 di Carabao Cup, senza segnare, mentre con gli scozzesi ne ha giocate 25, di cui 13 in campionato, 5 nella fase finale del torneo, 2 in Europa League e 5 in Coppa di Scozia, mettendo a segno 6 reti.

Albert Gudmundsson nella stagione 2023 - 2024 ha collezionato 37 presenze, di cui 35 in Serie A e 2 in Coppa Italia, segnando 14 gol in campionato e 2 nell'altra competizione. L'islandese vanta quindi 87 gettoni con la maglia del Grifone e 31 centri in due stagioni e mezzo. Niente male come impatto nel nostro Paese. Lo scrive TMW

PEDULLÀ CONFERMA, GUDMUNDSSON VICINO AD ESSERE LIBERATO

https://www.labaroviola.com/pedulla-conferma-la-fiorentina-vuole-chiudere-entro-domani-per-gudmundsson/264084/