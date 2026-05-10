Il Genoa nel destino di Vanoli: la salvezza della Fiorentina potrebbe arrivare dove tutto è iniziato

Proprio contro il grifone era iniziata la sua avventura da tecnico dei viola, adesso contro i liguri può centrare l'obiettivo

Da Marassi al Franchi con un solo obiettivo: la salvezza. Proprio contro il Genoa era iniziata l'avventura di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, con la richiesta chiara di salvare una squadra totalmente allo sbando: dopo 33 punti conquistati e 25 gare disputate, il grifone rappresenterà con ogni probabilità lo scoglio più importante per il tecnico ex Toro, perché potrebbe centrare l'obiettivo per cui era stato chiamato a inizio novembre 2025.

Si chiuderà un cerchio per Vanoli, non la sua avventura a Firenze, per quello bisogna attendere la fine della stagione e la decisione della società viola: un cerchio che lo ha visto tenere in piedi, seppur con qualche difficoltà, una squadra, un ambiente e una tifoseria ultima in Serie A con 4 punti dopo 10 giornate.

Da quel 9 novembre (Genoa-Fiorentina terminata 2-2), è iniziata la rincorsa a qualcosa che in pochi credevano fosse possibile, anche la storia: nessuna squadra si era salvata dopo aver totalizzata 4 punti punti nelle prime 10 di campionato; ebbene, dopo 25 gare e 33 punti conquistati, la Fiorentina e Vanoli potrebbero mettere la parola fine a una stagione negativa, ma c'è ancora quel punto da conquistare contro il Genoa, dove tutto è iniziato.