Il fornitore di giochi Hacksaw a Sportaza

Per la prima volta, nel 2017 gli utenti hanno potuto giocare alle slot machine di Hacksaw Gaming gratuitamente e senza registrazione - il giovane provider offre gratta e vinci e video slot originali....

Per la prima volta, nel 2017 gli utenti hanno potuto giocare alle slot machine di Hacksaw Gaming gratuitamente e senza registrazione - il giovane provider offre gratta e vinci e video slot originali. I giochi dello sviluppatore sono disponibili anche su https://sportazaaccedi.it - di seguito è possibile familiarizzare con le caratteristiche principali della società che collabora con Sportaza.

Informazioni sul produttore

La società è stata costituita nel 2017 e ha sede a Malta. Secondo il COO Marcus Cordes, il team ha visto un vuoto nel mercato del gioco d'azzardo per prodotti originali e innovativi e ha deciso di colmarlo.

Nel 2018, il produttore ha ricevuto una licenza e ha firmato il suo primo accordo con Relax Gaming. In seguito, l'elenco dei partner dello studio si è ampliato, includendo giganti come Microgaming.

Il provider si posiziona come creatore di slot con i più alti jackpot fissi. La linea di slot machine premium è stata lanciata nella primavera del 2020 con l'uscita della macchina My Lucky Number. Ai partecipanti viene offerto un premio massimo di 25 milioni di euro. La stessa serie comprende The Bomb, The Haunted Circus e Forest Fortune. Un'altra linea del produttore si chiama The Pocketz. Comprende titoli incentrati sui dispositivi mobili.

Tipi di giochi

Inizialmente, il provider si è specializzato nella creazione di gratta e vinci. Questa varietà rimane ancora oggi la più numerosa nel portafoglio dell'azienda: vengono presentati più di 30 titoli. Il team si è posto il compito di ripensare il genere classico, rendendolo più dinamico e attraente per gli utenti. L'obiettivo è stato raggiunto integrando elementi di intrattenimento in meccaniche semplici e ottimizzando i titoli per i dispositivi mobili.

Le video slot sono apparse di recente nella line-up del produttore. Alla fine del 2020 sono stati rilasciati 8 titoli di macchine normali e 3 dispositivi della serie premium. Tutti i giochi sono stati inizialmente sviluppati dall'azienda per smartphone e tablet, per poi essere gradualmente adattati al formato desktop. Questo è conveniente per gli utenti di Sportaza.

Caratteristiche e vantaggi

Nello sviluppo delle slot per Sportaza, il provider si sforza di interessare gli utenti. Devono sentirsi a proprio agio e non perdersi nel complesso gameplay. Uno dei compiti del team è quello di far sì che il modello matematico rifletta il più possibile lo stile della macchina.

Il numero di rulli nelle slot varia da 4 a 6. In Sportaza ci sono titoli in cui il campo può espandersi dopo la caduta delle combo. Il più delle volte le opzioni di premio sono rappresentate da giri gratuiti, respin e giochi su una schermata separata. In alcuni apparecchi viene implementata la funzione di acquisto di un bonus. I partecipanti hanno la possibilità di accedere istantaneamente alla funzione premio effettuando una puntata aggiuntiva. La maggior parte dei giochi ha una volatilità che va da media ad alta.

Le migliori slot machine

Le macchine più popolari del produttore:

Stick'em. L'apparecchio è stato il debutto del produttore e per diversi mesi ha occupato le prime posizioni. Per la sua creazione, gli sviluppatori si sono ispirati ai cartoni animati degli anni Trenta. Per imitare lo stile dell'animazione d'epoca, i progettisti hanno utilizzato un basso frame rate e colori sfalsati. Il gioco include respins con simboli fissi, giri gratuiti e un gioco bonus con la Ruota della Fortuna. The Respinners. Dopo aver caricato la slot, l'utente si trova al concerto di un gruppo rock. Il suo nome deriva dalla funzione premio più interessante: dopo ogni combinazione con il ritratto di un musicista, viene lanciato un re-spin della batteria. Se in una sola volta cadono tutti i membri del gruppo, l'utente ha accesso a giri gratuiti. In qualsiasi momento della modalità principale è possibile attivare una funzione casuale che aggiunge fino a 12 wild sullo schermo. Cash Compass. L'apparecchio porta il partecipante su un'isola deserta. Su un campo di gioco non standard di 6x6 si possono vedere mappa, pappagallo e altri pittogrammi tematici. Cinque bussole in qualsiasi posizione sui tamburi attivano la funzione premio nella modalità principale. La freccia sul logo inizia a girare, clonando i simboli che compongono la combinazione vincente. Una combo di tre simboli scatter sotto forma di bottiglie attiva i giri gratuiti. Il cannone consente di passare al round bonus con la ruota della fortuna.

Ci sono altre macchine in portafoglio.