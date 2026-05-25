Il flop con il Cagliari costa caro ad Allegri, Moretto rivela: "Ormai è a un passo dall'esonero"

Massimiliano Allegri dovrebbe essere esonerato dal Milan, salta così un'altra partita

La notizia era nell’aria dopo la pesantissima e decisiva sconfitta casalinga contro il Cagliari, ma ora arrivano le conferme dai massimi esperti di mercato. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Matteo Moretto tramite un post sul proprio profilo X: “Massimiliano Allegri è ormai a un passo dall'esonero”. Il Milan, crollato all'ultimo respiro proprio a San Siro, ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo il campionato al quinto posto ed evidenziando un rendimento interno che lo stesso tecnico aveva definito "tragico" alla vigilia dell'ultimo match. Lo scrive radiorossonera