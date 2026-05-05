Il Ds del Sassuolo elogia Grosso: "I risultati parlano chiaro. Penso che possa ambire a grandi piazze"

Palmieri conferma la crescita del tecnico e inevitabilmente alimenta le voci di mercato attorno al suo nome

Tra i protagonisti del Gran Galà del Calcio ADICOSP, andato in scena ieri sera a Roma, c’è stato anche Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, che ha voluto elogiare il lavoro dell’allenatore neroverde.

“I risultati parlano da soli: in questi due anni ha dimostrato tutto il suo valore, regalando grandi soddisfazioni. Mi auguro possa proseguire il suo percorso arrivando anche a piazze importanti. Detto questo, continuo a ribadire che siamo già in una grande società e ne siamo orgogliosi”.