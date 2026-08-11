Il DS del Como: “Con Kean non c'è mai stata una trattativa reale, solo un grande apprezzamento”

Il DS del Como allontana le voci di mercato su Moise Kean

Il futuro di Moise Kean continua a tenere banco in casa viola, ma la posizione della Fiorentina è chiara: puntare sul numero 9 anche nella prossima stagione. A conferma di ciò, da Como arrivano parole che allontanano l'ipotesi di un trasferimento dell'attaccante.

A fare chiarezza è stato Ludi, direttore sportivo del Como, intervenuto ai microfoni di Radio Rai con dichiarazioni raccolte da TMW:

Tra i nomi accostati al Como c'è anche quello di Moise Kean. È un obiettivo concreto?

"Su Moise Kean dico che il Como ha fatto un investimento importante su Alvaro Morata la stagione scorsa, un investimento che è giusto tutelare per un ragazzo e campione straordinario. È normale che tutto quello che si è letto su Moise è in virtù del fatto che è un attaccante straordinario, probabilmente uno dei talenti migliori degli ultimi anni nel nostro panorama calcistico. Però non c'è mai stata una trattativa reale, se non un grande apprezzamento da parte nostra rispetto alle potenzialità del giocatore".