Il ds Carli: "Fazzini ha qualità, ma adesso deve far vedere di essere all'altezza"

"Quest'anno, in un contesto diverso, dovrà dimostrare qualcosa in più"

Tra i protagonisti presenti a Rimini per l'apertura del calciomercato estivo 2026 c'era anche Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento ed ex dirigente dell'Empoli. Intervistato in esclusiva da TMW, Carli ha commentato anche la stagione di Jacopo Fazzini, approdato alla Fiorentina la scorsa estate senza però riuscire a imporsi.

"Il passaggio dall'Empoli a una società di livello superiore non è mai semplice. Inoltre, Fazzini è arrivato in una delle stagioni più complicate della Fiorentina degli ultimi anni, con una situazione che ha rischiato di trasformarsi in un vero e proprio disastro. Le qualità, però, non gli mancano: quest'anno, in un contesto diverso, dovrà dimostrare qualcosa in più. Ha l'occasione per far vedere di poter meritare la Fiorentina, altrimenti significherà che questo livello non fa per lui", ha dichiarato Carli.