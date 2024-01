Il domino che può portare Baldanzi alla Roma può sbloccarsi anche grazie a Belotti

Tommaso Baldanzi è senza dubbio uno degli oggetti del desiderio di questo mercato di gennaio.

Su di lui, che in passato era stato attenzionato anche dalla Fiorentina, sembra essere forte l’interesse della Roma di De Rossi.

I giallorossi, fa sapere Sky Sport, hanno assoluto bisogno di sfoltire la rosa con delle uscite prima di piazzare l’affondo decisivo per il trequartista classe 2003, ed avevano individuato in Belotti, Kumbulla e Celik le pedine giuste per far spazio in organico al calciatore dell’Empoli.

Archiviato Belotti, che vestirà la maglia della Fiorentina come detto, i capitolini potrebbero seriamente cercare di accelerare le altre uscite per regalarsi un rinforzo di pregio per la fase offensiva.

