L'analisi Il disastro viola, Corriere dello Sport: "Gioco inesistente. In attesa del mercato mettere un centrocampista in più"

Secondo il giornale di Ivan Zazzaroni, la Fiorentina dovrebbe arrendersi a togliere Gonçalves per mettere un centrocampista

VANOLI

Se la linea della qualità offensiva non paga (risultati e prestazioni lo dicono in modo chiaro), bisogna cercare un’alternativa. Fin quando non avrà trovato il suo punto di equilibrio, la Fiorentina non può continuare a reggere quattro attaccanti con due soli centrocampisti. E’ troppo esposta, è sufficiente perdere un pallone e si ritrova gli avversari nella sua area di rigore. Lunedì sera al Monza è bastato entrare in partita dopo mezz’ora di niente per segnare e poi dilagare. Cambiamo fronte, prendiamo proprio quei primi 30 minuti con la Fiorentina in possesso palla. Se Mastantuono, Gonçalves e Gnonto hanno il pallone fra i piedi devono segnare o quanto meno crearne i presupposti, altrimenti non ha senso tenerli tutt’e tre insieme a Pellegrino. In realtà, l’unica buona occasione in quella mezz’ora è capitata sul piede di Oulai per un errore di Thiam, il portiere del Monza. In attesa del mercato, mettere dentro un centrocampista in più non farebbe male.



GIOCO

Non c’è sviluppo, non c’è armonia nella manovra della Fiorentina, che punta sempre sul solito schema individuale, lo spunto di Mastantuono, e quando l’argentino non salta l’uomo (oh, va via sempre dalla stessa parte, lo aspettano in due e perde palla, a questo punto sembra chiaro che deve cambiare qualcosa, ha 19 anni e deve ampliare le sue scelte) la palla in area non arriva mai. Non ci arriva nonostante la presenza di un corazziere come Pellegrino, che nella Fiorentina ha una sola utilità, coprire e tenere la palla sul rilancio di De Gea o della difesa per far salire la squadra. Ma un cross, uno ogni tanto, glielo volete fare o no? Se è bravo di testa non è il caso di sfruttare questa caratteristica? Se Mastantuono, che gioca a destra per accentrarsi e calciare di sinistro, non ce la fa a dribblare, perché in qualche momento della gara non si scambia posizione con Njie e va a crossare da sinistra col sinistro? Dicono che il cross non sia nelle sue corde, ma se è così deve fare sempre la differenza dall’altra parte del campo, altrimenti è inutile.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport

