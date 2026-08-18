Il derby Fiorentina Pisa si giocherà martedì 15 settembre allo stadio Franchi alle ore 21
Ufficiale la data e l'orario del derby toscano
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 17:36
Dopo il successo ottenuto contro il Benevento, la Fiorentina ha già nel mirino il prossimo impegno di Coppa Italia. I viola affronteranno infatti il Pisa, in un derby tutto toscano valido per i sedicesimi di finale della competizione.
Una sfida che riporterà alla mente quanto vissuto nella passata stagione, quando le due squadre si sono già affrontate.
La Lega Serie A ha intanto reso ufficiali il calendario e gli orari del prossimo turno: Fiorentina-Pisa si giocherà martedì 15 settembre alle ore 21:00.