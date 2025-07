Il cordoglio di De Gea per Diogo Jota dopo la tragedia: “A volte la vita è troppo crudele”

Il mondo del calcio è in lutto dopo la scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello Andrè coinvolti in un incidente stradale. I due infatti sono rimasti vittima di un incidente stradale mentre si trovavano in vacanza in Spagna. Entrambi calciatori professionistici ed entrambi giovanissimi, Diogo Jota aveva infatti 28 anni mentre sue fratello era 2 anni più giovane. Diogo si era spostato da pochi giorni, lo scorso 22 Giugno, ed ha lasciato oltre alla moglie 3 bambini piccoli. Tra i tanti messaggi di cordoglio nel mondo del calcio appare anche quello del portiere della Fiorentina De Gea che sui social ha commentato: “A volte la vita è troppo crudele”