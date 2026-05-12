Il congedo di Lamptey: "Ero entusiasta di giocare per la Fiorentina ma non ho avuto l'opportunità di riuscirci"

Il saluto di Tariq Lamptey che si congeda da Firenze dopo la rescissione del suo contratto con una sola presenza in maglia viola

Dopo l'annuncio del club della rescissione del contratto tra la Fiorentina e Tariq Lamptey, il calciatore ghanese ha voluto salutare i tifosi viola con un post su Instagram.



Ecco le parole utilizzate dall'ex calciatore viola:

"Ero davvero entusiasta di giocare al Franchi, di indossare questa maglia, di aiutare la squadra in campo e di regalare ai tifosi qualcosa per cui esultare.

Questo era il mio obiettivo, ma non ho avuto l’opportunità di riuscirci. Sono comunque grato per questa esperienza e per aver conosciuto tutte le persone che mi hanno sostenuto durante il mio periodo a Firenze.

Voglio ringraziare l’ACF Fiorentina, il Presidente, tutti i dirigenti, i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff tecnico e tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

Vorrei anche ringraziare i tifosi per il loro sostegno, anche nei momenti più difficili. Lo apprezzo davvero molto.

Ricorderò sempre la Fiorentina con grande rispetto e auguro al club tutto il meglio possibile.



Forza Viola 💪🏾🟣!!"