Il comunicato della società viola: Valdepeñas è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina
La Fiorentina ufficializza un altro investimento in prospettiva, assicurandosi a titolo definitivo uno dei difensori più interessanti del settore giovanile del Real Madrid.
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2026 19:35
Ecco il comunicato integrale con cui la Fiorentina ha annunciato l'arrivo del giovane difensore spagnolo Víctor Valdepeñas:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola".