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Il comunicato della società viola: Joao Mario è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina

La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali ufficiali il comunicato. E' ufficiale dunque l'arrivo del terzino ex Juventus.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2026 18:47
Il comunicato della società viola: Joao Mario è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina -
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Questo il comunicato ufficiale col quale la Fiorentina comunica l'acquisto di Joao Mario.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joao Mario Neto Lopes dalla Juventus F.C.

Joao Mario, nato a Sao Joao de Madeira (Portogallo) il 3 gennaio 2000, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Porto, ha successivamente collezionato, con la maglia dei Dragões, 181 presenze segnando 5 gol e fornendo 26 assist tra Campionato Portoghese, Champions League, Europa League e Mondiale per Club, vincendo 2 Campionati Portoghesi, 4 Coppe del Portogallo, 1 Coppa di Lega Portoghese e 3 Supercoppe Portoghesi. In Italia ha vestito le maglie di Juventus e Bologna disputando 20 gare in Serie A e segnando un gol con la maglia rossoblu.

Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale maggiore portoghese".

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