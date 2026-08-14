Il Como abbandona la pista Kean? Romano: "La squadra di Fabregas pensa a Delap del Chelsea"

Il Como pensa all'attaccante Liam Delap del Chelsea

Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più discussi in casa Fiorentina. Negli ultimi giorni non sono mancate voci e aggiornamenti sul centravanti viola, con il Como che, almeno per il momento, non avrebbe chiuso definitivamente alla possibilità di riportarlo sulle sponde del Lago. Nel frattempo, però, il club lariano avrebbe iniziato a valutare anche altri profili per l’attacco.

Tra questi c’è Liam Delap, centravanti inglese di proprietà del Chelsea, per il quale sarebbero già stati avviati i primi contatti. A riportare la novità è Fabrizio Romano, che ha fatto il punto sulle strategie del Como. Secondo l’esperto di mercato, Delap sarebbe stato proposto al club lombardo, che starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo con la formula del prestito.