Il caso Zaniolo verso la chiusura? Di Marzio annuncia: “Passi avanti verso l'accordo con l'Udinese”

L'ex Fiorentina sembra aver trovato l'accordo con il club bianconero

Dopo giorni di tensione, la situazione di Nicolò Zaniolo sembra essersi sbloccata. L'ex Fiorentina aveva deciso di proseguire la propria avventura all'Udinese, ma la distanza sull'accordo economico aveva portato il giocatore a saltare i primi allenamenti.

Adesso, però, arrivano segnali positivi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sono stati compiuti importanti passi avanti nella trattativa tra Zaniolo e il club friulano. Le parti starebbero infatti avvicinandosi a un'intesa definitiva e, già entro la fine della giornata, potrebbe arrivare la fumata bianca che permetterebbe al classe 1999 di proseguire la sua esperienza in maglia bianconera.