Il caso Il caso Kean, Nazione: "Pesano come macigni per il Como i 40 milioni spesi per l'attaccante"

Bastano quattro presenze, 158’ e zero gol per capire quanto sia stato complicato l’avvio del classe 2000 sul lago

Il primo settembre Firenze si domandava (non senza un filo di perplessità) come avrebbe fatto la Fiorentina senza Moise Kean. Due mesi e mezzo dopo, a chiedersi quando potrà finalmente contare su di lui è invece il Como. Il centravanti si è fermato ancora, stavolta in allenamento, e il club lariano ha annunciato per lui un nuovo stop che non sarà inferiore ai due mesi. Arrivederci, dunque, a inizio 2027. E pensare che solo a ottobre il suo trattamento all’istituto Cugat di Barcellona (per l’ormai ben noto fastidio alla tibia) era riuscito, al punto che la società aveva stimato in cinque settimane i tempi di recupero. Niente di più sbagliato, visto che l’ultima presenza del centravanti risale ormai al 20 settembre. Bastano quattro presenze, 158’ e zero gol per capire quanto sia stato complicato l’avvio del classe 2000 sul lago.

A Firenze il conto dell’ultima stagione diceva 2.345’ in campo e nove reti in 33 presenze, sulle 53 partite giocate dalla squadra. Venti gare saltate in un’annata già segnata dai problemi alla tibia. È anche alla luce di quei numeri che oggi si rilegge la scelta (davvero lungimirante) del ds viola Fabio Paratici: all’ultimo giorno di mercato, il tempismo della cessione aveva fatto discutere. Adesso invece sui social c’è chi tra i tifosi viola la definisce un colpo da maestro: la Fiorentina ha strappato al Como 36 milioni di euro (più bonus che possono avvicinare l’operazione a quota 40) e si è liberata di un ingaggio da 6 milioni netti a stagione. Mica male.

A raccogliere l’eredità di Kean doveva essere Norberto Beto, per il quale la Fiorentina ha versato 18,5 milioni all’Everton. Scellta di mercato importante. Fin qui, però, a prendersi la scena è stato Mateo Pellegrino, già a quota cinque gol stagionali. Il guineano è ancora a secco e il bilancio definitivo sul recente mercato viola passerà anche (e soprattutto) da lui. Da quello, dai gol, che riuscirà a firmare.

Lo scrive stamattina la Nazione