17 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:27

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Il cartellone del piccolo viola Tommy negato a Cremona, arrivano le scuse: “Sarai nostro ospite”

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Il cartellone del piccolo viola Tommy negato a Cremona, arrivano le scuse: “Sarai nostro ospite”

Redazione

17 Marzo · 12:27

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 12:27

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Ieri sera prima della partita tra Cremonese e Fiorentina è stato sequestrato a Tommy, piccolo tifoso della Fiorentina noto sui social, un cartellone con scritto: “Ora nei sogni ci credo più forte.” Un episodio controverso che ha portato la cremonese a chiedere scusa con una nota ufficiale.

“In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio.”

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