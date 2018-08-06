Il calcio fiorentino piange Bruno Conti. Scomparso oggi a 62 anni...

Lo conoscevo personalmente e so bene ciò che dico: il calcio fiorentino ha perso un amico oltre ad essere un pezzo importante, il calcio fiorentino ha perso Bruno Conti. La lotta contro il “malaccio”...

Lo conoscevo personalmente e so bene ciò che dico: il calcio fiorentino ha perso un amico oltre ad essere un pezzo importante, il calcio fiorentino ha perso Bruno Conti. La lotta contro il “malaccio” lo ha portato via alla nostra Firenze.

Aveva 62 anni. L’abbraccio va anche alla moglie Sandra, la figlia Chiara e tutti i parenti.

Bruno ha frequentato le società di: Casellina, Grevigiana, Staggia, Rontese, Cattolica, S. Brigida, Audax Rufina dove ha iniziato a fare il direttore sportivo e Sales. E' stato anche un calciante dei Verdi, oltre che grande tifoso viola con un breve trascorso nella Fiorentina da giovanissimo come calciatore. Bruno adesso si trova esposto in Via Gioberti a la Chiesa della Sales.

Tutta Labaroviola si stringe alla famiglia porgendo le condoglianze più sentite.

Ciao Bruno, riposa in pace.

Gabriele Caldieron