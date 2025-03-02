Il Bologna vince in rimonta anche contro il Cagliari e scavalca la Fiorentina che torna al 7° posto

Il Bologna vuole dare continuità al successo di giovedì scorso con il Milan e riprendersi il 6° posto in classifica, il Cagliari si presenta al Dall'Ara conscio che sarà un pomeriggio complicato, vest...

Il Bologna vuole dare continuità al successo di giovedì scorso con il Milan e riprendersi il 6° posto in classifica, il Cagliari si presenta al Dall'Ara conscio che sarà un pomeriggio complicato, vestito da Nicola con un 4-4-2 tutto compattezza e contropiedi. E dopo aver attutito le iniziative iniziali del Bologna, andato vicino al gol soprattutto con la mancata deviazione di Castro su sponda di Erlic, sfrutta al meglio la prima ripartenza buona.

Quella del 22' porta allo 0-1, lo firma Piccoli che avvia e conclude l'azione, incornando in rete il morbido cross di Augello. Torna quindi di nuovo a premere la squadra di casa, poco precisa e concreta però negli ultimi metri. E in svantaggio al termine della prima frazione di gioco.

Italiano vuole rimediare subito e all'intervallo butta dentro Cambiaghi. Tra le altre, si rivela una mossa decisiva. È infatti l'esterno numero 28 a guadagnare prima il rigore che Orsolini con freddezza tramuta nel gol dell'1-1, e poi ad andare via con il turbo sulla fascia per offrire al compagno di reparto il pallone della doppietta, per la quale basta un comodo tap-in.

In dieci minuti di ripresa, quindi, situazione totalmente ribaltata in favore della squadra di casa. Piove sul bagnato, quindi, per Nicola: già ribaltato nel punteggio, il mister degli isolani perde per infortunio Luvumbo. A un quarto d'ora dal novantesimo arriverebbe il terzo gol firmato Lucumi su sviluppi di calcio d'angolo, ma è fuorigioco. Il Cagliari non riesce a organizzare la reazione sperata e, come giovedì scorso, il Dall'Ara festeggia un'altra rimonta adrenalinica del Bologna e altri tre punti messi in cascina. Lo riporta TMW