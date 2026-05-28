Il Bologna pensa ancora agli ex viola per il post Italiano, Pioli sfida Palladino per la panchina rossoblù

E' caccia al post Italiano in casa Bologna con Di Francesco outsider tra Palladino e Pioli come candidati forti per la panchina emiliana

Risoluzione consensuale: è ufficiale la separazione definitiva fra Bologna e Vincenzo Italiano dopo due anni e una Coppa Italia vinta. Il summit è cominciato alle 11 di questa mattina nella sede del club. Vincenzo Italiano - palesemente e fortemente nella lista del Napoli in sfida con Max Allegri - si è presentato a Casteldebole alle 12.20 a bordo di un taxi. Il tecnico ha inizialmente mandato avanti uno dei suoi legali: il conclave tecnico-dirigenziale, conclusosi attorno alle 13.50, ha portato alla separazione consensuale e alla cancellazione di un contratto che sarebbe stato in essere fino al 2027. "Non siamo stati avvertiti dell’incontro a Roma" aveva detto ieri il ds Marco Di Vaio: il Bologna, pur sapendo che nel calcio certe cose accadono, non ha preso bene l’incontro avuto alla FilmAuro nei giorni scorsi, nel senso che si sarebbe aspettato un po’ di accortezza in più.

Dalle 8.20 sono arrivati tutti in sede: il primo è stato l’ad Fenucci e poi via via Joey Saputo, Giovanni Sartori, Marco Di Vaio, l’avvocato parte-Bologna Luca Bergamini e il legale parte-Italiano Caliandro. Il tecnico si è appunto palesato a Casteldebole alle 12.15. Attorno alle 14 il comunicato dei rossoblù: "Il Bologna Fc 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera". Ora, il dopo-Italiano: i possibili sostituti vanno da Di Francesco a Palladino (che a breve risolverà con l’Atalanta) e Pioli considerando che De Rossi è molto orientato a restare a Genova come riportato da Gazzetta.it