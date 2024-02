Il Bologna c’è, 4-0 al Lecce, con la Fiorentina mercoledì sarà spareggio con vista Champions

Dopo il successo della Fiorentina nel primo pomeriggio, il turno prosegue con la vittoria del Bologna di Thiago Motta contro il Lecce che ha sconfitto i viola al Via del Mare. La squadra emiliana non è più una sorpresa, ma una realtà ben consolidata e si candida come una delle più accreditate pretendenti per i posti europei. La partita di oggi viene dominata da subito con il vantaggio dopo 5 minuti di Beukema, seguono una doppietta di Orsolini e la rete di Odgaard. Mercoledì sera sarà un vero e proprio spareggio europeo con un Dall’Ara gremito, ci vorrà la Fiorentina delle grandi occasioni.