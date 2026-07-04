Il 13 luglio inizia il ritiro della Fiorentina, dal 10 al 12 visite mediche. Dal 24 luglio tournée in Inghilterra

Tutte le date del ritiro della Fiorentina al Viola Park, amichevoli anche in Inghilterra. Tutte le info

ACF Fiorentina informa che la Prima Squadra Maschile inizierà il 10 luglio la fase di preparazione alla stagione 2026/27.

I primi tre giorni, venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio e domenica 12 luglio, saranno caratterizzati da sedute individuali tra visite d’idoneità alla pratica sportiva, test fisioterapici, test nutrizionali e test fisici.

Domenica 12 luglio è previsto l’inizio del ritiro ufficiale sotto la responsabilità di Mister Fabio Grosso al “Rocco B. Commisso Viola Park” e terminerà con l'allenamento del mattino di venerdì 24 luglio.

La squadra maschile viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima, il mattino a porte chiuse, la seconda indicativamente alle ore 17:30, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico.

ALLENAMENTI A PORTE APERTE

Le sessioni a porte aperte e le prime amichevoli stagionali si svolgeranno nelle seguenti date:

13 Luglio – Allenamento

14 Luglio – Allenamento

15 Luglio – Allenamento

16 Luglio – Allenamento

17 Luglio – Allenamento

18 Luglio – Allenamento

19 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Fiorentina Under 20”

20 Luglio – Allenamento

22 Luglio – Amichevole “Fiorentina vs Gubbio”

Eventuali modifiche ai programmi di allenamento saranno comunicate sui nostri canali.

SECONDA FASE DI PREPARAZIONE IN INGHILTERRA

Al termine della prima fase di ritiro al “Rocco B. Commisso Viola Park”, la squadra, il 24 luglio, volerà in Inghilterra dove si allenerà fino al 31 luglio e dove affronterà in amichevole il QPR, sabato 25 luglio alle ore 16:00 (CET), presso il MATRADE LOFTUS ROAD STADIUM di Londra, ed il Watford, mercoledì 29 Luglio alle ore 20:30 (CET) presso il VICARAGE ROAD STADIUM di Watford.

SUMMER VILLAGE E INFO BIGLIETTI

Il 13 luglio ci sarà anche l’apertura ufficiale del Summer Village 2026 e l'inizio delle attività rivolte ai tifosi, che termineranno mercoledì 22 luglio.

Il Summer Village avrà questi orari, che possono variare in occasione delle due gare amichevoli:

Ore 16:00: Apertura cancelli

Ore 16:00: Apertura Village con attività riservate ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

Tra le ore 16:00 e le ore 16:45: Meet & Greet presso la Stadium Lounge riservato agli under 14

Ore 20:00: Chiusura Village

Il Meet & Greet non sarà garantito quando ci saranno le due amichevoli.

Nei giorni di libero accesso alle sessioni di allenamento i cancelli del “Rocco B. Commisso Viola Park” saranno aperti a partire dalle 16:00. Per poter accedere all’interno dello Stadio “Curva Fiesole” sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale www.acffiorentina.com . Il link per la registrazione e le modalità di acquisto dei biglietti per le due gare amichevoli, verranno resi noti nei prossimi giorni.

In occasione delle gare e degli allenamenti a porte aperte, sarà a disposizione la seguente area di parcheggio gratuita:

– Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park

( https://maps.app.goo.gl/z8AKWTmmqfcSccvK7 ).

Se finiranno i posti auto, verrà messo a disposizione anche il

– Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78

( https://maps.app.goo.gl/2vrm9xeC1VyWLetD7 )

Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni relative alla sicurezza: NON È CONSENTITO L'ACCESSO AGLI ANIMALI. È, INOLTRE, VIETATO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO, CIBI E BEVANDE.