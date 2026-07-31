Igor può andare a giocare in Liga: l'Espanyol tratta con il Brighton per il centrale ex Fiorentina

L'ex centrale viola, protagonista della Fiorentina finalista di Coppa Italia e Conference League nel 2022-2023, è nel mirino del club catalano.

Secondo quanto riportato in esclusiva da Matteo Moretto, l'Espanyol ha avviato una trattativa con il Brighton per l'acquisto di Igor Julio, difensore brasiliano che i tifosi della Fiorentina ricordano bene per la sua esperienza in maglia viola.

Igor ha vestito la maglia della Fiorentina fino all'estate del 2023, facendo parte della squadra guidata da Vincenzo Italiano che, nella stagione 2022-2023, raggiunse due finali, in Coppa Italia e Conference League. Proprio al termine di quell'annata il centrale fu ceduto al Brighton per circa 17 milioni di euro, iniziando la sua avventura in Premier League.

Dopo l'esperienza in Inghilterra e il successivo prestito al West Ham, conclusosi anzitempo, il difensore brasiliano potrebbe ora rilanciarsi in Spagna. L'Espanyol è infatti al lavoro con il Brighton per cercare di trovare la formula giusta e portare Igor in Liga. La trattativa è in corso e resta da capire se i due club riusciranno a trovare l'intesa definitiva.