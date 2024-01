Iervolino furioso: “Chiediamo le dimissioni di Rocchi. Direzione arbitrale scandalosa che ci penalizza”

“Direzione arbitrale scandalosa, che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti”. Inizia così il pesante sfogo del presidente della Salernitana Danilo Iervolino a Repubblica dopo la sconfitta contro il Napoli arrivata nel recupero. “Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. L’atteggiamento degli arbitri è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva. Riformerò il calcio italiano portando all’attenzione della Lega questo problema e la storia ricorderà questi arbitri come i peggiori del calcio italiano. Chiediamo a gran voce le dimissioni del designatore Rocchi”.

“Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società – ha proseguito Iervolino – Su Simy c’era rigore e quello di Demme sul Tchaouna era fallo, sono incredibili. Non vogliamo solo rispetto, ma giustizia per noi e tutte le altre squadre che giocano in Serie A e subiscono gli errori grossolani dei semi professionisti, ovvero gli arbitri. Ricorderemo a vita l’arbitro Marinelli. Nessuno ci ha chiamato per chiederci scusa. Ora è tardi. Scontro totale, noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni”. Lo scrive La Repubblica