Ieri l’entourage di Zirkzee era al Viola Park: incontro in tarda nottata con Paratici al centro sportivo

Incontro nella nottata tra il DS viola e i rappresentati di Zirkzee

Si sta per chiudere la telenovela Moise Kean con l’attaccante della Fiorentina ha un passo dal Como. Si apre così il capitolo per il suo sostituto, proprio in questo senso c’è stato un incontro ieri con l’entourage di Zirkzee.Infatti intorno alla mezzanotte di ieri gli agenti dell’attaccante olandese erano al Viola Park per parlare con Fabio Paratici di un suo possibile approdo in viola. Situazione da monitorare