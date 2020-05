L’hanno chiamato «back to work» scrive La Gazzetta dello Sport ed è un protocollo per la ripresa delle diverse attività del Paese. La Synlab, multinazionale fra i leader mondiali nella medicina di laboratorio e nella diagnostica integrata, partner ufficiale di Genoa e Fiorentina, l’ha lanciato in queste settimane. Il suo direttore medico è il dottor Cosimo Ottomano.

“Isolare il gruppo e chiuderlo a chiave dentro il proprio centro sportivo? Si tratta di un’idea molto nobile. Ma bisognerebbe fare una vita monacale o peggio. Vivere un po’ da reclusi, osservando le norme sul distanziamento. Il rischio zero non c’è ma con sacrifici ci si può avvicinare. Se ci muovessimo solo con il rischio zero allora non dovremmo attraversare più la strada”.