Idea della Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Aumentare la qualità ma diminuire la quantità e ingaggi non alti”

Il club viola chiederà al prossimo tecnico grande coraggio e disponibilità nella gestione dei ragazzi

Sia chiaro, però. Restano attivi i limiti imposti dalle norme Figc (e per i quali la Fiorentina era abbastanza border line) per esempio sul costo del lavoro allargato ma su quello, per esempio, si può lavorare inserendo in rosa quanti più possibili giovani italiani. Non a caso il club viola chiederà al prossimo tecnico grande coraggio e disponibilità nella gestione dei ragazzi.

L’idea insomma sarebbe questa: diminuire la quantità di giocatori, ma aumentarne la qualità media puntando su calciatori giovani e dai costi di gestione (leggasi ingaggi) non troppo alti. «Vasto programma», direbbe qualcuno, ma il ds Paratici sapeva a cosa andava incontro e non è certo il tipo che si fa spaventare dalle difficoltà. Anzi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.