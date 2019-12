Ecco il passaggio della conferenza di Beppe Iachini sugli obiettivi della sua Fiorentina, queste le sue parole:

“Non mi pongo obiettivi primari o secondari ma la realtà della classifica è questa, io prenderò una partita per volta cercando di fare più punti possibili e se raggiungeremo 40 punti prima della fine cercheremo di arrivare più in alto possibile, dove la Fiorentina merita di stare. Vogliamo fare questo ma piedi per terra, capiamo in fretta le nostre difficoltà. Io guardo avanti non indietro.”