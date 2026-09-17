Iachini torna in panchina? Di Marzio annuncia: "Un club bulgaro pensa all’ex Fiorentina"

Il Ludogorets ha avviato i contatti con l’allenatore italiano, attualmente senza panchina

Il Ludogorets ha contattato Giuseppe Iachini per la panchina. Il club bulgaro, che nelle prime nove partite di campionato ha ottenuto un totale di 23 punti, ha avviato i contatti con l'allenatore italiano.



L'ultima esperienza di Iachini in panchina risale al 2024: da febbraio ad aprile, infatti, ha guidato il Bari per un totale di dieci partite. In quella circostanza l'allenatore ha ottenuto due vittorie, due pareggi e sei sconfitte.



Iachini nel corso della sua carriera ha guidato anche il Parma, la Fiorentina, l'Empoli, il Sassuolo, l'Udinese, il Palermo, il Siena, la Sampdoria, il Brescia, il Chievo, il Piacenza, il Vicenza e il Cesena. Ora può aprirsi questa nuova avventura, all'estero, con il Ludogorets che ha avviato i contatti. Lo scrive Gianluca di Marzio