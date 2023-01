Iachini: “Firenze resterà sempre dentro di me. Cedere Nico? Bisogna vedere se è convinto di rimanere”

L’ex allenatore viola Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di RadioBruno per parlare dei temi legati all’attualità della Fiorentina: “Firenze per me ci sarà sempre, e resterà dentro di me per ciò che mi ha dato“.

IL PERIODO COVID. “Sono stati momenti difficili per tutti. Sono stati coinvolti molti giocatori, dirigenti e staff. Era molto problematico allenarsi durante quel periodo. È stato davvero complicato“.

NICO GONZALEZ. “Può ancora crescere ma la sua qualità è indiscutibile. È un giocatore alla Salah. Cessione? Bisogna vedere se è convinto di rimanere o meno“.

ITALIANO. “Sono molto affezionato a lui, l’ho avuto come giocatore. Quest’anno c’è stata qualche difficoltà in più, specie per via dei tanti impegni ravvicinati fra loro“.

CASTROVILLI. “Per me è un giocatore potenzialmente da 10 gol, tra la fase difensiva e quella offensiva è più propenso a quest’ultima“.