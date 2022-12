Intervenuto ai microfoni di TMW, Giuseppe Iachini, ex tecnico della Fiorentina, così parlato di Andrea Belotti, calciatore accostato al club viola: “Andrea ha un contratto fino a giugno, non so cosa possa accadere. La Fiorentina da diversi anni ha Belotti nel mirino, anche quando c’ero io: avevamo Vlahovic e Kouamé che veniva da un infortunio importante. Nel parco attaccanti poteva starci, si, era un’ipotesi”.